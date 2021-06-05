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Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ
Чемпион!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Профессиональная футбольная организация Англии продолжает выбирать лучших в прошлом сезоне АПЛ. Лидером среди тренеров стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гваридола.
BREAKING: Manchester City boss Pep Guardiola has been named Premier League Manager of the Season for the 20/21 campaign.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 5, 2021
Испанец в номинации опередил Оле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Марсело Бьелсу ("Лидс").
Такое звание Гвардиола получил уже третий раз за последние четыре года - в 2018, 2019, 2021. Только Алекс Фергюсон побеждал в номинации Лучшего наставника АПЛ больше - 11 раз.
Напомним, что "Манчестер Сити" в этом сезоне в прошлом сезоне завоевал чемпионство Англии с 12-очковым отрывом от второго "Манчестер Юнайтед".
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