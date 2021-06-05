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Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ

Англия
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Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Профессиональная футбольная организация Англии продолжает выбирать лучших в прошлом сезоне АПЛ. Лидером среди тренеров стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гваридола.

Испанец в номинации опередил Оле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Марсело Бьелсу ("Лидс").

Такое звание Гвардиола получил уже третий раз за последние четыре года - в 2018, 2019, 2021. Только Алекс Фергюсон побеждал в номинации Лучшего наставника АПЛ больше - 11 раз.

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Напомним, что "Манчестер Сити" в этом сезоне в прошлом сезоне завоевал чемпионство Англии с 12-очковым отрывом от второго "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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