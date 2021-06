Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ

Профессиональная футбольная организация Англии продолжает выбирать лучших в прошлом сезоне АПЛ. Лидером среди тренеров стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гваридола.

BREAKING: Manchester City boss Pep Guardiola has been named Premier League Manager of the Season for the 20/21 campaign.