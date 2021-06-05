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Гол Ламелы рабоной избран лучшим в прошлом сезоне АПЛ

Англия
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Красивый мяч!

Гол Ламелы рабоной избран лучшим в прошлом сезоне АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-Лига продолжает подводить итоги сезона. Ранее ПФА выбрала лучшего игрока и тренера чемпионата Англии. А вот лучшим взятием ворот отметился вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела.

Аргентинец забил единственный гол своей команды в лондонском дерби против "Арсенала". Правда, тогда "шпоры" потерпели поражение со счетом 1:2.

Это не первый гол Ламелы рабоной в составе "Тоттенхэма". В сезоне 2014-2015 гг. Эрик забил с помощью этого же трюка "Астерасу" на групповом этапе Лиги Европы.

Это взятие ворот стало единственным для Ламелы в текущем сезоне АПЛ в 23-х матчах. В целом он провел всего 703 минуты.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 16 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон)
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