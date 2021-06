Гол Ламелы рабоной избран лучшим в прошлом сезоне АПЛ

Английская Премьер-Лига продолжает подводить итоги сезона. Ранее ПФА выбрала лучшего игрока и тренера чемпионата Англии. А вот лучшим взятием ворот отметился вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела.

???? "???????? ???????????????? ???? ????????????????????????!?" ????



Congratulations to @ErikLamela on winning the @premierleague Goal of the Season award for his stunning goal against Arsenal. pic.twitter.com/b7miqwBlyE