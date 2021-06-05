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Гол Ламелы рабоной избран лучшим в прошлом сезоне АПЛ
Красивый мяч!
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига продолжает подводить итоги сезона. Ранее ПФА выбрала лучшего
???? "???????? ???????????????? ???? ????????????????????????!?" ????— Budweiser Football (@budfootball) June 5, 2021
Congratulations to @ErikLamela on winning the @premierleague Goal of the Season award for his stunning goal against Arsenal. pic.twitter.com/b7miqwBlyE
Аргентинец забил единственный гол своей команды в лондонском дерби против "Арсенала". Правда, тогда "шпоры" потерпели поражение со счетом 1:2.
Это не первый гол Ламелы рабоной в составе "Тоттенхэма". В сезоне 2014-2015 гг. Эрик забил с помощью этого же трюка "Астерасу" на групповом этапе Лиги Европы.
Это взятие ворот стало единственным для Ламелы в текущем сезоне АПЛ в 23-х матчах. В целом он провел всего 703 минуты.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 16 млн евро.
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