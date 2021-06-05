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Фоден - лучший молодой игрок АПЛ прошлого сезона
Фил очень старался ради этого достижения
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден получил награду лучшему молодому игроку АПЛ сезона 2020/21.
Воспитанник "Сити" опередил в голосовании Рубена Диаша (Манчестер Сити), Доминика-Калверта Льюина (Эвертон), Иллана Меслие (Лидс), Мейсона Маунта (Челси), Маркуса Рашфорда (Манчестер Юнайтед), Деклана Райса (Вест Хэм) и Букайо Сака (Арсенал).
В прошлом сезоне АПЛ Фоден провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 5 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
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