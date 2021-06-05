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ПСЖ может перехватить Вейналдума у Барселоны
Клуб Почеттино хочет усилить полузащиту
Французский "ПСЖ" хочет перехватить у "Барселоны" игрока "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума.
Голландец уже согласовал трехлетний контракт с каталонцами, но "ПСЖ" предлагает ему лучшие финансовые условия соглашения. Сам Вейналдум уже склоняется к переезду в Париж, а в Барселоне сомневаются в его подписании.
Футболист выступал за "Ливерпуль" с 2016-го года. В прошлом сезоне он сыграл 38 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Его цена составляет 30 млн евро.
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Источник:Mundo Deportivo
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