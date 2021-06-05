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Интеру не удается согласовать с Челси трансфер защитника

Англия
(1 голосов)

Игрок хочет покинуть английскую команду

Интеру не удается согласовать с Челси трансфер защитника

Новина українською

"Интер" хочет приобрести защитника лондонского "Челси" Эмерсона Палмиери.

Английский клуб планирует получить за защитника около 20 миллионов евро, но итальянцы считают эту сумму слишком высокой, так как в игрока остался всего год по контракту.

"Интер" готов платить Эмерсону ту же зарплату, что он получает сейчас в "Челси" - около 3,5 млн евро в год. С футболистом намерены заключить 4-летний контракт.

В минувшем сезоне Эмерсон принял участие всего в 2 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) Интер Эмерсон Палмиери
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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