Интеру не удается согласовать с Челси трансфер защитника

"Интер" хочет приобрести защитника лондонского "Челси" Эмерсона Палмиери.

Английский клуб планирует получить за защитника около 20 миллионов евро, но итальянцы считают эту сумму слишком высокой, так как в игрока остался всего год по контракту.

"Интер" готов платить Эмерсону ту же зарплату, что он получает сейчас в "Челси" - около 3,5 млн евро в год. С футболистом намерены заключить 4-летний контракт.

В минувшем сезоне Эмерсон принял участие всего в 2 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.