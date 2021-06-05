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Лидс интересуется нападающим Арсенала
Футболисту не хватает игровой практики в команде Артеты
"Лидсу" Марсело Бьелсы интересен молодой нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа.
"Павлины" готовы заплатить за 22-летнего англичанина большую сумму - 20 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 17 матчей за "Арсенал" в АПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16,2 миллиона фунтов.
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Источник:Football Insider
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