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Лидс интересуется нападающим Арсенала

Англия
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Футболисту не хватает игровой практики в команде Артеты

Лидс интересуется нападающим Арсенала

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"Лидсу" Марсело Бьелсы интересен молодой нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа.

"Павлины" готовы заплатить за 22-летнего англичанина большую сумму - 20 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 17 матчей за "Арсенал" в АПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16,2 миллиона фунтов.

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В статье: Арсенал Лидс Эдвард Нкетиа
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Источник:
Football Insider

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