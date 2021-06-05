Сульшер: Я никогда не скажу: "Вот теперь состав именно такой, какой я и хотел бы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги прошедшего сезона для "красных дьяволов".

"Мы вторые, но слишком сильно отстаем от тех, кто нас опережает. Следовательно, нам нужно укрепить состав. Разумеется, летом что-то в этом плане произойдет.

Мир отличается от того, что был 15-16 месяцев назад. Но нам нужны сделки. Нельзя быть пассивными, поиск способов усилить команду идет постоянно. Какие-то неожиданные вещи случаются постоянно: травмы, болезни, а кто-то может попроситься в другую команду. Надо все учитывать и действовать соответствующим образом.

Я никогда не скажу: "Вот теперь состав именно такой, какой я и хотел бы". Всегда есть игроки, которых ты хочешь, и другие команды тоже всегда делают шаги, которые и тебе хотелось бы сделать", – рассказал Сульшер.