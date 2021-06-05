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Астон Вилла заплатит за хавбека Норвича рекордную для себя сумму

Англия
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Речь идет о Эмилиано Буэндиа и 40 млн фунтов с учетом бонусов

Астон Вилла заплатит за хавбека Норвича рекордную для себя сумму

Sky Sports

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Английское издание Sky Sports сообщает, что "Астон Вилла" заплатит рекордную для себя сумму за трансфер полузащитника "Норвич Сити".

Речь идет о переходе 24-летнего аргентинского хавбека Эмилиано Буэндиа. Трансфер игрока обойдется "канарейкам" в 30 млн фунтов + бонусы (с учетом дополнительных выплат может дойти до 40 млн).

В прошедшем сезоне Чемпионшипа Эмилиано провел 39 матчпей, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 16 ассистов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Норвич Сити (Англия)
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Источник:
Sky Sports

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