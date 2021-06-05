Магуайр: Даже если бы мы выиграли ЛЕ, фанаты МЮ потребовали бы от нас трофеев

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался насчет давления на футболистов "красных дьяволов".

"Давление есть в каждом матче команды. От тебя ожидают только побед. Поэтому то, что "МЮ" не выиграл финал ЛЕ, не добавило дополнительного давления. Даже если бы мы выиграли турнир, фанаты совершенно справедливо потребовали бы от нас трофеев и в следующем сезоне.

Нам нужно все сделать как надо в следующем сезоне. Мы должны качественнее делать все, что мы делаем на поле и за его пределами", – рассказал Магуайр.