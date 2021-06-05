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Магуайр: Даже если бы мы выиграли ЛЕ, фанаты МЮ потребовали бы от нас трофеев

Англия
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Харри считает, что игроки "Ман Юнайтед" находятся под давлением фанатов

Магуайр: Даже если бы мы выиграли ЛЕ, фанаты МЮ потребовали бы от нас трофеев

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался насчет давления на футболистов "красных дьяволов".

"Давление есть в каждом матче команды. От тебя ожидают только побед. Поэтому то, что "МЮ" не выиграл финал ЛЕ, не добавило дополнительного давления. Даже если бы мы выиграли турнир, фанаты совершенно справедливо потребовали бы от нас трофеев и в следующем сезоне.

Нам нужно все сделать как надо в следующем сезоне. Мы должны качественнее делать все, что мы делаем на поле и за его пределами", – рассказал Магуайр.

По итогам прошлого сезона "МЮ" занял второе место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы, где проиграл "Вилльяреалу",

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
The Sun

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