Ман Юнайтед ведет переговоры с агентами Санчо. Цена на футболиста уменьшилась

"Манчестер Юнайтед" возобновил попытки подписать игрока "Боруссии Дортмунд" Джейдона Санчо. Клуб встречался для переговоров с представителями англичанина. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Потенциальная сделка может быть заключена до лета 2026-го года. Пока официального предложения немецкому клубу не поступало.

"Шмели" планируют выручить за игрока 90-95 млн евро. В прошлом году назывались цифры 100-120 млн евро.

Также отмечается, что "Ливерпуль" не интересовался приобретением вингера.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего англичанина 16 голов и 20 ассистов за 38 матчей во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро. Контракт Санчо с "Боруссией Д" действительный еще два следующих сезона.