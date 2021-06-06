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Ман Юнайтед ведет переговоры с агентами Санчо. Цена на футболиста уменьшилась
По сравнению с предыдущим годом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" возобновил попытки подписать игрока "Боруссии Дортмунд" Джейдона Санчо. Клуб встречался для переговоров с представителями англичанина. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Потенциальная сделка может быть заключена до лета 2026-го года. Пока официального предложения немецкому клубу не поступало.
"Шмели" планируют выручить за игрока 90-95 млн евро. В прошлом году назывались цифры 100-120 млн евро.
Также отмечается, что "Ливерпуль" не интересовался приобретением вингера.
В прошлом сезоне на счету 21-летнего англичанина 16 голов и 20 ассистов за 38 матчей во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро. Контракт Санчо с "Боруссией Д" действительный еще два следующих сезона.
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