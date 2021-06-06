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Ливерпуль продлит контракты с лидерами команды
Мерсисайдцы не хотят терять основных футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" Юргена Клоппа хочет подписать новые долгосрочные соглашения с ключевыми игроками клуба.
"Красные" работают над продлением контрактов с голкипером Алиссоном Бекером, защитником Вирджилом ван Дейком и опорником Фабиньо. Соглашения будут рассчитаны до 2025-го года.
В прошлом сезоне АПЛ Алиссон провел 33 матча, 10 из которых - на ноль. Ван Дейк сыграл всего 5 поединков из-за серьезной травмы, а Фабиньо помог команде в 30 играх Премьер-лиги.
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