Ливерпуль продлит контракты с лидерами команды

"Ливерпуль" Юргена Клоппа хочет подписать новые долгосрочные соглашения с ключевыми игроками клуба.

"Красные" работают над продлением контрактов с голкипером Алиссоном Бекером, защитником Вирджилом ван Дейком и опорником Фабиньо. Соглашения будут рассчитаны до 2025-го года.

В прошлом сезоне АПЛ Алиссон провел 33 матча, 10 из которых - на ноль. Ван Дейк сыграл всего 5 поединков из-за серьезной травмы, а Фабиньо помог команде в 30 играх Премьер-лиги.