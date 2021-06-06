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Тоттенхэм хочет пригласить тен Хага
Коуч может продолжить карьеру на "туманном Альбионе"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг заинтересовал лондонский "Тоттенхэм". Английский клуб хочет пригласить 51-летнего специалиста.
Перед этим "шпоры" отказались от переговоров с Антонио Конте, который претендовал на пост главного тренера, из-за многих разногласий. Стороны так и не смогли согласовать условия контракта.
Коуч работает в Амстердаме с зимы 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Нидерландов и Кубок страны.
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Источник:Mirror
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