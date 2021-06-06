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Тоттенхэм хочет пригласить тен Хага

Англия
(1 голосов)

Коуч может продолжить карьеру на "туманном Альбионе"

Тоттенхэм хочет пригласить тен Хага

Новина українською

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг заинтересовал лондонский "Тоттенхэм". Английский клуб хочет пригласить 51-летнего специалиста.

Перед этим "шпоры" отказались от переговоров с Антонио Конте, который претендовал на пост главного тренера, из-за многих разногласий. Стороны так и не смогли согласовать условия контракта.

Коуч работает в Амстердаме с зимы 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Нидерландов и Кубок страны.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эрик тен Хаг Аякс
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Источник:
Mirror

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