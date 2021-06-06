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Летом Лидс покинут семь игроков

Англия
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Состав клуба Бьелсы сократится

Летом Лидс покинут семь игроков

Фото - skysports.com

Новина українською

Английский "Лидс Юнайтед" летом текущего года покинут сразу семь игроков.

Руководство не будет продлевать соглашение со швейцарским защитником Гаэтано Берарди, который играл в клубе с 2014 года. Кроме него, "Лидс" покинут защитник Барри Дуглас, а также полузащитники Уасим Боуи и Юнан О'Кейн. Игроки молодежной команды Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тернер тоже уйдут из команды.

В прошлом сезоне АПЛ "Лидс Юнайтед" занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Марсело Бьелса АПЛ Лидс Юнайтед
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Источник:
AS

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