Летом Лидс покинут семь игроков

Английский "Лидс Юнайтед" летом текущего года покинут сразу семь игроков.

Руководство не будет продлевать соглашение со швейцарским защитником Гаэтано Берарди, который играл в клубе с 2014 года. Кроме него, "Лидс" покинут защитник Барри Дуглас, а также полузащитники Уасим Боуи и Юнан О'Кейн. Игроки молодежной команды Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тернер тоже уйдут из команды.

В прошлом сезоне АПЛ "Лидс Юнайтед" занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ.