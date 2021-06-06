Арсенал хочет выкупить Рубена Невеша у Вулвз

Центральный полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".

"Пушкари" уже вышли на контакт с "волками" и работают над трансфером португальца. Контракт хавбек с "Вулвз" действует до лета 2023-го года.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает Невеша в 45 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний хавбек принял участие в 36 поединках, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевую передачу.