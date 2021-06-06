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Манчестер Юнайтед отказался от покупки Роналду

Англия
(1 голосов)

Манкунианцы хотят сохранить денежные средства

Манчестер Юнайтед отказался от покупки Роналду

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Руководство англичан посчитало нецелесообразным тратить большую сумму на 36-летнего игрока.

Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 результативных передач в 292 играх за клуб. В составе "Юнайтед" португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 33 матча за "Ювентус", забил 29 голов и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 45 млн евро.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
SkySports

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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.06.2021 в 18:26
Алграб ! ФАС !!!
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:36
Не переживай, підеш в Минай.
Ответить
+1
0
госпітальєр (львів)
06.06.2021 в 17:11
давно відмовився і мю і реал і спортинг
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
06.06.2021 в 17:01
Реал может вернуть. Вопрос только в его заработках за год пойдет ли он на снижение
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
06.06.2021 в 23:30
По-перше Реал не підписує футболістів, яким далеко за 30! По-друге навряд чи Перес буде платити за нього навіть 45 млн та оклад декілька десятків... Та десять пожаліє. Час бере своє! І навіть Роналду не зможе надалі гарувати, як кінь.
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0
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