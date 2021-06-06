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Манчестер Юнайтед отказался от покупки Роналду
Манкунианцы хотят сохранить денежные средства
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Руководство англичан посчитало нецелесообразным тратить большую сумму на 36-летнего игрока.
Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 результативных передач в 292 играх за клуб. В составе "Юнайтед" португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.
В прошлом сезоне Роналду сыграл 33 матча за "Ювентус", забил 29 голов и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 45 млн евро.
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