Манчестер Юнайтед отказался от покупки Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Руководство англичан посчитало нецелесообразным тратить большую сумму на 36-летнего игрока.

Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 результативных передач в 292 играх за клуб. В составе "Юнайтед" португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 33 матча за "Ювентус", забил 29 голов и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 45 млн евро.