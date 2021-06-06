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Защитник Тоттенхэма: Мы не смогли выступить должным образом. Жозе - один из лучших
Доэрти подвел итоги работы португальского наставника в стане "шпор"
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Мэтт Доэрти вспомнил период работы под руководством Жозе Моуриньо.
– Уход Моуринью случился из-за выгорания?
– Он проработал в клубе лишь 18 месяцев. Если бы он был с командой 3-4 года, то разговор был бы совсем другим. Но мы просто не могли добыть на поле нужные результаты.
В таких случаях первым работу теряет тренер, но именно мы, игроки, не смогли выступить должным образом. Очень жаль, ведь Моуринью – один из лучших тренеров в истории.
У меня были отличные отношения с ним. Он был моим соседом на протяжении года. Отличный мужик, но, увы, в футболе случается всякое. Но это Жозе Моуринью, один из лучших в истории. Я могу лишь лестно о нем отзываться, – рассказал защитник "шпор".
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