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Защитник Тоттенхэма: Мы не смогли выступить должным образом. Жозе - один из лучших

Англия
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Доэрти подвел итоги работы португальского наставника в стане "шпор"

Защитник Тоттенхэма: Мы не смогли выступить должным образом. Жозе - один из лучших

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Мэтт Доэрти вспомнил период работы под руководством Жозе Моуриньо.

– Уход Моуринью случился из-за выгорания?

– Он проработал в клубе лишь 18 месяцев. Если бы он был с командой 3-4 года, то разговор был бы совсем другим. Но мы просто не могли добыть на поле нужные результаты.

В таких случаях первым работу теряет тренер, но именно мы, игроки, не смогли выступить должным образом. Очень жаль, ведь Моуринью – один из лучших тренеров в истории.

У меня были отличные отношения с ним. Он был моим соседом на протяжении года. Отличный мужик, но, увы, в футболе случается всякое. Но это Жозе Моуринью, один из лучших в истории. Я могу лишь лестно о нем отзываться, – рассказал защитник "шпор".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Мэтт Доэрти
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Источник:
Sky Sports

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