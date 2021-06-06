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Лестер подпишет нападающего Селтика

Англия
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Игрок нужен Роджерсу

Лестер подпишет нападающего Селтика

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Нападающий шотландского "Селтика" Одсонн Эдуар близок к переходу в "Лестер Сити".

23-летний француз согласовал с "лисами" контракт до 2026-го года. Клубы ведут переговоры об условиях трансфера нападающего.

В сезоне чемпионата Шотландии 2020/21 Эдуар стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов в 31 матче. Футболист в прошлом уже работал с тренером "Лестера" Роджерсом с 2018-го по 2019-й год.

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В статье: Селтик (Глазго) Одсонн Эдуар Лестер Сити
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Источник:
Николо Скира

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