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Лестер подпишет нападающего Селтика
Игрок нужен Роджерсу
Нападающий шотландского "Селтика" Одсонн Эдуар близок к переходу в "Лестер Сити".
23-летний француз согласовал с "лисами" контракт до 2026-го года. Клубы ведут переговоры об условиях трансфера нападающего.
В сезоне чемпионата Шотландии 2020/21 Эдуар стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов в 31 матче. Футболист в прошлом уже работал с тренером "Лестера" Роджерсом с 2018-го по 2019-й год.
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Источник:Николо Скира
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