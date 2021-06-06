Лестер подпишет нападающего Селтика

Нападающий шотландского "Селтика" Одсонн Эдуар близок к переходу в "Лестер Сити".

23-летний француз согласовал с "лисами" контракт до 2026-го года. Клубы ведут переговоры об условиях трансфера нападающего.

В сезоне чемпионата Шотландии 2020/21 Эдуар стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов в 31 матче. Футболист в прошлом уже работал с тренером "Лестера" Роджерсом с 2018-го по 2019-й год.