Канте - о Золотом мяче: Думаю, говорить об этом преждевременно

Футболист "Челси" и сборной Франции Нголо Канте дал комментарий о своих шансах выиграть Золотой мяч:

"Думаю, говорить об этом преждевременно. Сейчас еще только середина года, впереди 6 месяцев, множество матчей и турниров. Нет смысла говорить, что на сегодняшний день я заслуживаю эту награду.

Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть – это совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры", – отметил Канте.