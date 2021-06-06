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Канте - о Золотом мяче: Думаю, говорить об этом преждевременно
Игрок работает ради этого достижения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Челси" и сборной Франции Нголо Канте дал комментарий о своих шансах выиграть Золотой мяч:
"Думаю, говорить об этом преждевременно. Сейчас еще только середина года, впереди 6 месяцев, множество матчей и турниров. Нет смысла говорить, что на сегодняшний день я заслуживаю эту награду.
Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть – это совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры", – отметил Канте.
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