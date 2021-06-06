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Канте - о Золотом мяче: Думаю, говорить об этом преждевременно

Англия
(1 голосов)

Игрок работает ради этого достижения

Канте - о Золотом мяче: Думаю, говорить об этом преждевременно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Челси" и сборной Франции Нголо Канте дал комментарий о своих шансах выиграть Золотой мяч:

"Думаю, говорить об этом преждевременно. Сейчас еще только середина года, впереди 6 месяцев, множество матчей и турниров. Нет смысла говорить, что на сегодняшний день я заслуживаю эту награду.

Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть – это совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры", – отметил Канте.

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте Национальная сборная Франции
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Источник:
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Комментарии (1)
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culesmierda
06.06.2021 в 22:00
Та какой золотой мяч, в этом году его отдадут чмоське, за победу в кубке испании и на копа америка. Второй под вопросом, но если никто больше не согласится играть, тогда да
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