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Маунт: Моя роль в Челси изменилась, я стал важным футболистом
Мэйсон подвел итоги своей игры в прошлом сезоне
ФК "Челси" / Автор неизвестен
Полузащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт поделился мыслями насчет своего прогресса по ходу прошедшего клубного сезона.
"Я всегда хочу становиться лучше с каждым сезоном. Я всегда стремлюсь сделать больше, показать лучшую статистику. В конце каждого сезона я стараюсь оценить сделанное и понять, в чем можно прибавить.
За последние несколько месяцев я почувствовал, что вырос как личность, стал лучше не только на поле, но и за его пределами. Моя роль в команде изменилась, я стал важным футболистом и хочу брать на себя инициативу в ключевые моменты, мотивировать парней. Дважды я носил повязку капитана, и это дает мне дополнительную уверенность. Я верю, что хорошо справляюсь, но могу стать и еще лучше.
Перед каждым сезоном надо ставить какую-нибудь цель, причем планку надо поднимать повыше. Я всегда стараюсь забить 10 голов и почти смог это сделать в прошлом сезоне. У меня было много моментов, и поэтому нельзя сказать, что я доволен тем, что забил 9 мячей. Я мог и должен был забить больше. Я буду работать над этим", – рассказал хавбек "пенсионеров".
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