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Рашфорд достиг отметки в 100 голов в карьере

Англия
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В 23 года

Рашфорд достиг отметки в 100 голов в карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 сборная Англии провела товарищеский матч против команды Румынии.

Единственный и победный мяч в этой игре на счет форварда "трех львов" Маркуса Рашфорда. Этот гол стал для 23-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" 100-м в игровой карьере: 88 забитых мячей пришлись на матчи в футболке "красных дьяволов", 12 - на национальную сборную Англии.

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В прошедшем клубном сезоне Рашфорд принял участие в 57 поединках, в которых записал на свой счет 21 гол и 15 ассистов.

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В статье: Сборная Англии Маркус Рашфорд
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