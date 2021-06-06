Рашфорд достиг отметки в 100 голов в карьере

В рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 сборная Англии провела товарищеский матч против команды Румынии .

Единственный и победный мяч в этой игре на счет форварда "трех львов" Маркуса Рашфорда. Этот гол стал для 23-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" 100-м в игровой карьере: 88 забитых мячей пришлись на матчи в футболке "красных дьяволов", 12 - на национальную сборную Англии.

В прошедшем клубном сезоне Рашфорд принял участие в 57 поединках, в которых записал на свой счет 21 гол и 15 ассистов.