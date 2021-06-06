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Рашфорд: Мы поступаем правильно, поэтому продолжим преклонять колено

Англия
(1 голосов)

Форвард высказался насчет свиста фанатов насчет акции Black Lives Matter

Рашфорд: Мы поступаем правильно, поэтому продолжим преклонять колено

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал действия фанатов на матче Англия - Румыния. Перед поединком футболисты обеих команд встали на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter. Зрители же освистали игроков за это.

"Мы не в состоянии контролировать это. Разумеется, мы уверены в том, что поступаем правильно, поэтому продолжим это делать", – заявил англичанин.

В этом поединке Рашфорд реализовал пенальти и принес "трем львам" минимальную победу.

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В статье: Сборная Англии Маркус Рашфорд
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:28
Цим ви лише спровокуєте нову хвилю расизму.
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+2
0
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ascent (Луксор)
06.06.2021 в 22:53
А чего только колено, вы раком станьте...
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+4
-2
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Mariner888 (Одесса)
06.06.2021 в 23:50
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 08:50
Сам стоишь и другим советуешь, да свинорылый петушок?)
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+2
0


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