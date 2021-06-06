Рашфорд: Мы поступаем правильно, поэтому продолжим преклонять колено

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал действия фанатов на матче Англия - Румыния . Перед поединком футболисты обеих команд встали на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter. Зрители же освистали игроков за это.

"Мы не в состоянии контролировать это. Разумеется, мы уверены в том, что поступаем правильно, поэтому продолжим это делать", – заявил англичанин.

В этом поединке Рашфорд реализовал пенальти и принес "трем львам" минимальную победу.