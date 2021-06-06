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Рашфорд: Мы поступаем правильно, поэтому продолжим преклонять колено
Форвард высказался насчет свиста фанатов насчет акции Black Lives Matter
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал действия фанатов на матче
"Мы не в состоянии контролировать это. Разумеется, мы уверены в том, что поступаем правильно, поэтому продолжим это делать", – заявил англичанин.
В этом поединке Рашфорд реализовал пенальти и принес "трем львам" минимальную победу.
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