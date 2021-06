Де Брюйне - лучший игрок, Фоден - лучший молодой футболист по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) обьявила лучшего игрока и лучшего молодого футболиста по итогам прошлого сезона АПЛ.

Игроки чемпионата Англии признали полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне лучшим футболистом. Бельгийский хавбек обошел в голосовании Илкая Гюндогана, Рубена Диаша, Фила Фодена, Харри Кейна и Бруну Фернандеша.

В свою очередь награда лучшему молодому игроку досталась одноклубнику Кевина - 21-летнему Филу Фодену. Примечательно, что вчера, 5-го июня полузащитник получил аналогичную награду от АПЛ.

???? The PFA Players’ Player of the Year Award 2021 | @DeBruyneKev ????



???????????? @ManCity @BelRedDevils #PFAawards #POTY #deviltime ???????? pic.twitter.com/wQlUuv8cCU