Астон Вилла официально завершила трансфер лидера Норвич Сити

Пресс-служба "Астон Виллы" сообщила о том, что атакующий хавбек "Норвича" Эмилиано Буэндия официально переехал в Бирмингем.

По слухам, также на игрока претендовал лондонский "Арсенал", однако "Астон Вилла" за короткий период выиграла гонку у "канониров", если таковая имела место быть. Буэндия занимался в молодежных академиях "Реала" и "Хетафе", в 2018-м переехал на Туманный Альбион в стан "Норвича". В прошлом сезоне Эмилиано сыграл в 41 матче за "канареек" во всех турнирах, он забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

В настоящее время аргентинец ждет завершения своего пребывания в так называемом "пузыре", чтобы присоединиться к "альбиселесте".