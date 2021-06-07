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Астон Вилла официально завершила трансфер лидера Норвич Сити

Англия
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Несколько сезонов тащил "канареек"

Астон Вилла официально завершила трансфер лидера Норвич Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Астон Виллы" сообщила о том, что атакующий хавбек "Норвича" Эмилиано Буэндия официально переехал в Бирмингем.

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По слухам, также на игрока претендовал лондонский "Арсенал", однако "Астон Вилла" за короткий период выиграла гонку у "канониров", если таковая имела место быть. Буэндия занимался в молодежных академиях "Реала" и "Хетафе", в 2018-м переехал на Туманный Альбион в стан "Норвича". В прошлом сезоне Эмилиано сыграл в 41 матче за "канареек" во всех турнирах, он забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

В настоящее время аргентинец ждет завершения своего пребывания в так называемом "пузыре", чтобы присоединиться к "альбиселесте".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Норвич Сити Эмилиано Буэндия
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Источник:
AVFC

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