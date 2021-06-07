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Снос электростанции: в английском Стаффордшире прервали матч из-за крайне необычного мероприятия
Нечасто такое бывает
BBC
На Туманном Альбионе был прерван футбольный поединок. Причина остановки встречи в графстве Стаффордшир получилась достаточно необычной.
Все дело в том, что прямо на глазах участников матча, болельщиков на стадионе и жителей города состоялся снос электростанции. Мероприятие было запланировано заранее.
Четыре бетонные башни были разрушены в рамках контролируемого взрыва. 120-метровые градирни возвели 70 лет назад. ТЭЦ обеспечивала электричеством тысячи домов в графстве. Как сообщается в английских СМИ, на освобожденной территории планируют построить жилье.
Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C— Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 6, 2021
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