Снос электростанции: в английском Стаффордшире прервали матч из-за крайне необычного мероприятия

На Туманном Альбионе был прерван футбольный поединок. Причина остановки встречи в графстве Стаффордшир получилась достаточно необычной.

Все дело в том, что прямо на глазах участников матча, болельщиков на стадионе и жителей города состоялся снос электростанции. Мероприятие было запланировано заранее.

Четыре бетонные башни были разрушены в рамках контролируемого взрыва. 120-метровые градирни возвели 70 лет назад. ТЭЦ обеспечивала электричеством тысячи домов в графстве. Как сообщается в английских СМИ, на освобожденной территории планируют построить жилье.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C