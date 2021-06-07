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Игрока АПЛ выгнали из сборной Ганы

Англия
(2 голосов)
Игрока АПЛ выгнали из сборной Ганы

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Опорный полузащитник английского "Арсенала" Томас Парти не сыграет за сборную Ганы в ближайшее время.

Его исключили из состава из-за серьезного опоздания на тренировочный сбор. Такое решение принял главный тренер команды Чарльз Аконнор.

27-летний Парти приехал в лагерь команды за 2 дня до товарищеского матча с Марокко.

Футболист изначально не хотел ехать в сборную несмотря на то, что в отпуск приехал именно на родину.

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Его также лишат статуса заместителя капитана сборной Ганы, сообщает ghanasoccernet.

Матч с Марокко состоится 8 июня. 12 июня Гана еще сыграет с Кот-д'Ивуаром.

Парти с 2016 года провел 28 матчей за сборную Ганы, забил 9 голов.

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В статье: Гана АПЛ Томас Парти
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