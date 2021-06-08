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Нуну Эшпириту Санту может возглавить Кристал Пэлас
Руководство клуба уже связалось с тренером
"Кристал Пэлас" продолжает поиски нового главного тренера. Лондонский клуб вслед за "Эвертоном" начал переговоры с Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявшего "Вулверхэмптон", пишет The Telegraph.
47-летнему специалисту был предложен контракт на три года.
Три клуба из Катара и Саудовской Аравии проявили интерес к Нуну, однако сам португалец хотел бы продолжить работать в английской Премьер-лиге.
"Кристал Пэлас" завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице.
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