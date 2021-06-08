Нуну Эшпириту Санту может возглавить Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" продолжает поиски нового главного тренера. Лондонский клуб вслед за "Эвертоном" начал переговоры с Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявшего "Вулверхэмптон", пишет The Telegraph.

47-летнему специалисту был предложен контракт на три года.

Три клуба из Катара и Саудовской Аравии проявили интерес к Нуну, однако сам португалец хотел бы продолжить работать в английской Премьер-лиге.

"Кристал Пэлас" завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице.