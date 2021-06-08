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Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Погба

Англия
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Английский клуб боится, что игрок может уйти бесплатно

Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Погба

busy

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, который следующим летом может стать свободным агентом, информирует ESPN.

В клубе сохраняют надежду на то, что француз останется в "Юнайтед", несмотря на слова его агента Мино Райолы о том, что хавбек не станет продлевать действующее соглашение.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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