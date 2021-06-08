У Эрлинга Холанда есть новый вариант перехода - к победителю Лиги чемпионов

Британская пресса пишет о том, что норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в лондонский "Челси" - действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов.

Об этом пишет The Telegraph - журналист Мэтт Лоу. Он отмечает, якобы Эрлинг сам хочет перейти в "Челси" и это, по его словам, "может произойти как в этом году, так и в следующем".

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Напомним, что Эрлинг Холанд - один из нескольких самых перспективных форвардов современности. Им интересуются едва не все топ-клубы Европы, говорили о "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселоне", "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед" и "Реале".