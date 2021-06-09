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В продолжение португальского курса: экс-тренер Бенфики официально возглавил Вулверхэмптон
Прям маленькая сборная в клубе
Wolves
Португальский тренер Бруну Лаже был назначен новым менеджером первой команды английского "Вулверхэмптона".
Начинал карьеру тренера в молодежном коллективе "Витории Сетубал", после чего работал с янгстерами в "Бенфике". Также в послужном списке Бруну есть "Шабаб Аль-Ахли" (резервная команда), "Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси Сити" (ассистент). Наибольшего успеха достиг с "Бенфикой", выиграв чемпионство и Суперкубок в сезоне-2018/19.
The all-important question...— Wolves (@Wolves) June 9, 2021
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Пресс-служба "волков" напоминает, что именно под руководством Бруну происходило развитие таких талантов, как Жоау Фелиша, Рубена Диаша и Карлоса Винисиуса.
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