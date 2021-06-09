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В продолжение португальского курса: экс-тренер Бенфики официально возглавил Вулверхэмптон

Англия
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Прям маленькая сборная в клубе

В продолжение португальского курса: экс-тренер Бенфики официально возглавил Вулверхэмптон

Wolves

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Португальский тренер Бруну Лаже был назначен новым менеджером первой команды английского "Вулверхэмптона".

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Начинал карьеру тренера в молодежном коллективе "Витории Сетубал", после чего работал с янгстерами в "Бенфике". Также в послужном списке Бруну есть "Шабаб Аль-Ахли" (резервная команда), "Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси Сити" (ассистент). Наибольшего успеха достиг с "Бенфикой", выиграв чемпионство и Суперкубок в сезоне-2018/19.

Пресс-служба "волков" напоминает, что именно под руководством Бруну происходило развитие таких талантов, как Жоау Фелиша, Рубена Диаша и Карлоса Винисиуса.

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В статье: Вулверхэмптон Бруно Лаже
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Источник:
Wolves

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