Моуриньо: У меня 25 с половиной трофеев. Половина – это финал, который я так и не сыграл с Тоттенхэмом

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал свое увольнение из лондонского "Тоттенхэма" перед финалом Кубка английской лиги.

"У меня 25 с половиной трофеев за карьеру тренера. Половина – это тот финал, который я так и не сыграл с "Тоттенхэмом". Спросите у ребят, которые играли в финалах, и все скажут, что выйти на поле в таком поединке – это мечта. И не так важно, основной это игрок, 20-й, или 50-й".