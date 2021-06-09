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Моуриньо: У меня 25 с половиной трофеев. Половина – это финал, который я так и не сыграл с Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

Жозе неисправим

Моуриньо: У меня 25 с половиной трофеев. Половина – это финал, который я так и не сыграл с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал свое увольнение из лондонского "Тоттенхэма" перед финалом Кубка английской лиги.

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"У меня 25 с половиной трофеев за карьеру тренера. Половина – это тот финал, который я так и не сыграл с "Тоттенхэмом". Спросите у ребят, которые играли в финалах, и все скажут, что выйти на поле в таком поединке – это мечта. И не так важно, основной это игрок, 20-й, или 50-й".

"Сыграть финал на "Уэмбли" – это больше, чем мечта. Я первым играл на новом "Уэмбли", и всегда, когда я туда приезжаю, для меня возможность выиграть трофей – это больше, чем мечта. Победа в финале с клубом, у которого не так много титулов, – это вообще мечта в двойном размере".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
A Bola

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wago36
09.06.2021 в 14:34
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