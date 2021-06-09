Ливерпуль надеется заработать 70 млн евро на продаже игроков летом

"Ливерпуль", вероятно, расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, красные готовы продать нападающего Дивока Ориги и полузащитников Гарри Уилсона и Марко Груича, которого хочет выкупить "Порту". Покинуть команду также может хавбек Шердан Шакири.

Помимо этого, форвард Такуми Минамино может перебраться на постоянной основе в "Саутгемптон", за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

Также "Ливепуль" надеется продать вратаря Лориса Кариуса, полузащитника Бенджамина Вудбёрна, нападающих Олувасейи Ожо, Тайво Авонийи и Лиама Миллара.

Суммарно за всех этих футболистов мерсисайдцы надеются получить около 70 млн евро.