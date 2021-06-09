  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль надеется заработать 70 млн евро на продаже игроков летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль надеется заработать 70 млн евро на продаже игроков летом

Англия
(1 голосов)

"Красные" планируют продать нескольких футболистов

Ливерпуль надеется заработать 70 млн евро на продаже игроков летом

Новина українською

"Ливерпуль", вероятно, расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, красные готовы продать нападающего Дивока Ориги и полузащитников Гарри Уилсона и Марко Груича, которого хочет выкупить "Порту". Покинуть команду также может хавбек Шердан Шакири.

Помимо этого, форвард Такуми Минамино может перебраться на постоянной основе в "Саутгемптон", за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

Также "Ливепуль" надеется продать вратаря Лориса Кариуса, полузащитника Бенджамина Вудбёрна, нападающих Олувасейи Ожо, Тайво Авонийи и Лиама Миллара.

Суммарно за всех этих футболистов мерсисайдцы надеются получить около 70 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...