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Ливерпуль надеется заработать 70 млн евро на продаже игроков летом
"Красные" планируют продать нескольких футболистов
"Ливерпуль", вероятно, расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, красные готовы продать нападающего Дивока Ориги и полузащитников Гарри Уилсона и Марко Груича, которого хочет выкупить "Порту". Покинуть команду также может хавбек Шердан Шакири.
Помимо этого, форвард Такуми Минамино может перебраться на постоянной основе в "Саутгемптон", за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
Также "Ливепуль" надеется продать вратаря Лориса Кариуса, полузащитника Бенджамина Вудбёрна, нападающих Олувасейи Ожо, Тайво Авонийи и Лиама Миллара.
Суммарно за всех этих футболистов мерсисайдцы надеются получить около 70 млн евро.
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