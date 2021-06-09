Суперлига. Шесть клубов АПЛ заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа

Стало известно, какое наказание понесут английские клубы, принявшие участие в создании Суперлиги Европы.

По данным Sky Sports, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" заплатят примерно по 3,5 млн фунтов штрафа. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов.