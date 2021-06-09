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Суперлига. Шесть клубов АПЛ заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа

Англия
(1 голосов)

Премьер-лига решила, как наказать клубы за вступление в Суперлигу

Суперлига. Шесть клубов АПЛ заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа

The Super League Site

Новина українською

Стало известно, какое наказание понесут английские клубы, принявшие участие в создании Суперлиги Европы.

По данным Sky Sports, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" заплатят примерно по 3,5 млн фунтов штрафа. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов.

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В статье: Суперлига УЕФА
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2021 в 17:08
Забавное решение. Вроде клубы-штрафники не отказывались играть в АПЛ.
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Я так думаю... (КиЇв)
09.06.2021 в 16:23
Традиции для них святое! Консерваторы - приверженность традиционным ценностям и порядкам.
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Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 17:02
Тут сіль не лише в традиціях, але й в порядності та законності. Якщо домовилися грати за певними правилами, то за ними мають грати всі. А не так, як в Україні: спочатку хапнули землю/підприємство, потім розмістили там щось поза законом, а потім за хабарі заднім числом почали все загарбане узаконювати... Супер-Ліга починалася за схожим алгоритмом, проте зупинилася вже на першому кроці.
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Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 16:00
Усе таки інституції та істеблішмент в Англії - це скеля.
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