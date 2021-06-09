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Вест Хэм объявил о подписании контракта с игроком Челси

Англия
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Он выступает за молодёжную команду

Вест Хэм объявил о подписании контракта с игроком Челси

Новина українською

"Вест Хэм Юнайтед" объявил о переходе опорного полузащитника Пьера Эква-Элимби, ранее выступавшего в молодёжной команде "Челси".

Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", игрок заключил с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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