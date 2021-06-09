Вест Хэм объявил о подписании контракта с игроком Челси

"Вест Хэм Юнайтед" объявил о переходе опорного полузащитника Пьера Эква-Элимби, ранее выступавшего в молодёжной команде "Челси".

Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", игрок заключил с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.