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Манчестер Юнайтед ведёт переговоры с Джейдоном Санчо

Англия
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Футболист в ближайшее время может покинуть Германию

Манчестер Юнайтед ведёт переговоры с Джейдоном Санчо

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"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями нападающего дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Стороны почти согласовали условия личного контракта футболиста, пишет журналист Фабрицио Романо.

Однако английский клуб пока не делал официального предложения по покупке игрока. "Боруссия" хочет получить за Санчо 95 миллионов евро.

Текущий контракт 21-летнего Санчо с "Боруссией" рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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