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Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)
Рокировка с Жозе Моуриньо
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский специалист Пауло Фонсека действительно близок к тому, чтобы возглавить лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщает английская и итальянская пресса. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, экс-тренер "Шахтера" и "Ромы" уже согласовал контракт со "шпорами" и близок к "реализации своей мечты – работать в АПЛ".
Официально о сделке должны объявить на следующей неделе. Трудовой договор будет заключен на 2 года с опцией продления еще на один.
Напомним, в прошлом сезоне "Тоттенхэм" тренировал Жозе Моуриньо – "Особенный" уже официально был назначен в "Рому" вместо Фонсеки. Получается, что соотечественники могут поменяться местами работы.
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