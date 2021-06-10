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Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)

Англия
(3 голосов)

Рокировка с Жозе Моуриньо

Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский специалист Пауло Фонсека действительно близок к тому, чтобы возглавить лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщает английская и итальянская пресса. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, экс-тренер "Шахтера" и "Ромы" уже согласовал контракт со "шпорами" и близок к "реализации своей мечты – работать в АПЛ".

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Официально о сделке должны объявить на следующей неделе. Трудовой договор будет заключен на 2 года с опцией продления еще на один.

Напомним, в прошлом сезоне "Тоттенхэм" тренировал Жозе Моуриньо – "Особенный" уже официально был назначен в "Рому" вместо Фонсеки. Получается, что соотечественники могут поменяться местами работы.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Паулу Фонсека
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (9)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.06.2021 в 12:25
до декабря доработает и ...
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0
0
lightning (Одесса)
10.06.2021 в 12:10
Круто! Молодец! Шахтёр дал хороший толчок для развития его карьеры.
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0
0
Забиватор (Mariupol)
10.06.2021 в 11:45
Где-то в Лондоне Ахметов нервно локти кусает Срне
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+2
0
aleks68
10.06.2021 в 12:08
да куда там.у них моуриньо не доработал до конца контракта и что там плоучится у фонсеки никому неизвестно.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
10.06.2021 в 10:54
Так вот кто Ребрухе палки в колеса вставлял....ТТХ теперь еле в 10 АПЛ влезет.
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+3
-1
Ten0N (Leopolis)
10.06.2021 в 10:37
Как про*бать то что годами делал Почеттино. Пздц ТТХ в следующем сезоне.
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 10:26
Красава! Хороший старт получил у Шахтера!
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+2
-1
aleks68
10.06.2021 в 12:09
голову полечи убогий
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0
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
10.06.2021 в 10:26
ну такое, Ребров был бы посильнее
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+4
-1


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