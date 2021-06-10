Англия
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Два клуба АПЛ интересуются форвардом Лос-Анджелеса
Диего Росси может оказаться в Англии
Eurosport
"Тоттенхэм" и "Эвертон" интересуются нападающим "Лос-Анджелеса" Диего Росси, пишет The Telegraph.
По информации источника, покупка 23-летнего уругвайца может обойтись в сумму около 10 миллионов фунтов. Сообщается, что клубы могут предпринять попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне MLS Росси провел 5 матчей и забил 3 гола.
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