Два клуба АПЛ интересуются форвардом Лос-Анджелеса

"Тоттенхэм" и "Эвертон" интересуются нападающим "Лос-Анджелеса" Диего Росси, пишет The Telegraph.

По информации источника, покупка 23-летнего уругвайца может обойтись в сумму около 10 миллионов фунтов. Сообщается, что клубы могут предпринять попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне MLS Росси провел 5 матчей и забил 3 гола.