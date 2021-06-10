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Двое футболистов Английской премьер-лиги получат орден Британской империи

Англия
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Двое футболистов Английской премьер-лиги получат орден Британской империи

twitter.com/ManCityES

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Полузащитники сборной Англии Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон будут удостоены государственной награды.

Футболисты станут кавалерами ордена Британской империи.

Как сообщает The Sun, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже подписал указ о вручении наград.

Игрок "Манчестер Сити" отмечен за свою борьбу с расизмом, а капитан "Ливерпуля" - за организацию фонда помощи врачам во время первой волны коронавируса в апреле 2020 года.

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Кавалер ордена Британской империи - самый низкий ранг ордена. Это самый молодой орден в британской системе наград. В последнее кавалером ордена среди действующих футболистов является нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд - за свою благотворительную деятельность.

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В статье: Джордан Хендерсон Рахим Стерлинг АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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