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Двое футболистов Английской премьер-лиги получат орден Британской империи
twitter.com/ManCityES
Полузащитники сборной Англии Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон будут удостоены государственной награды.
Футболисты станут кавалерами ордена Британской империи.
Как сообщает The Sun, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже подписал указ о вручении наград.
Игрок "Манчестер Сити" отмечен за свою борьбу с расизмом, а капитан "Ливерпуля" - за организацию фонда помощи врачам во время первой волны коронавируса в апреле 2020 года.
Кавалер ордена Британской империи - самый низкий ранг ордена. Это самый молодой орден в британской системе наград. В последнее кавалером ордена среди действующих футболистов является нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд - за свою благотворительную деятельность.
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