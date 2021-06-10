Погба удивился заявлению своего клуба: Манчестер Юнайтед ему ничего не предлагал

Полузащитник английского 2Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Пьер Погба высказался на тему возможного перехода во французский "ПСЖ".

По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От "МЮ" пока не было ни одного конкретного предложения.

Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком "МЮ". Сейчас я думаю о Евро, я сосредоточен на этом турнире.

У меня есть агент, который занимается всеми этими вопросами. А номера [президента "ПСЖ"] Нассера Аль-Хелаифи у меня нет, - сказал Погба, которого цитирует RMCsport.