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Погба удивился заявлению своего клуба: Манчестер Юнайтед ему ничего не предлагал
Полузащитник английского 2Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Пьер Погба высказался на тему возможного перехода во французский "ПСЖ".
По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От "МЮ" пока не было ни одного конкретного предложения.
Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком "МЮ". Сейчас я думаю о Евро, я сосредоточен на этом турнире.
У меня есть агент, который занимается всеми этими вопросами. А номера [президента "ПСЖ"] Нассера Аль-Хелаифи у меня нет, - сказал Погба, которого цитирует RMCsport.
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