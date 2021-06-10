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Астон Вилла сообщила детали контракта с лучшим игроком Чемпионшипа

Англия
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Астон Вилла сообщила детали контракта с лучшим игроком Чемпионшипа

Фото: Balón Latino/невідомий автор

Новина українською

Бирмингемская "Астон Вилла" пидтверила подписания 24-летнего аргентинца Эмилиано Буэндия.

С ним подписано 5-летнее соглашение. Он присоединится к "вилле" после завершения медосмотра и отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Колумбией.

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Главный тренер Дин Смит сказал:

Эмилиано только что завершил великолепный сезон в составе "Норвича", выиграл чемпионат в Чемпионшипе, с 31 голом и результативными передачами, был признан лучшим игроком в лиге.

Он одинаково хорош как на позиции нападающего, "десятки", так и есть отличным вариантом на каком-то из флангов. Мы рады, что сделали такое хорошее подписание в начале лета, и надеемся, что Эми присоединится к нам как можно быстрее, - сообщает сайт бирмингемского клуба.

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В статье: Аргентина Астон Вилла (Бирмингем) Норвич Сити Эмилиано Буэндия Дин Смит
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