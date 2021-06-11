  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Лацио
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Лацио

Англия
(1 голосов)

В трансфере заинтересован Маурицио Сарри

Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Лацио

Новина українською

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в "Лацио", пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, римляне намерены арендовать 25-летнего англичанина. В игроке заинтересован главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в "Челси".

Лофтус-Чик в прошедшем сезоне провел 32 матча в аренде за "Фулхэм" и забил один мяч. Также он провел одну игру в составе "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...