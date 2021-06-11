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Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Лацио
В трансфере заинтересован Маурицио Сарри
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в "Лацио", пишет журналист Николо Скира.
По данным источника, римляне намерены арендовать 25-летнего англичанина. В игроке заинтересован главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в "Челси".
Лофтус-Чик в прошедшем сезоне провел 32 матча в аренде за "Фулхэм" и забил один мяч. Также он провел одну игру в составе "Челси".
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