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Вест Хэм продлил контракт с Мойесом
Клуб предложил тренеру долгосрочное соглашение
"Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, продлил контракт с главным тренером команды Дэвидом Мойесом.
Клуб заключил новое соглашение с 58-летним шотландским коучем сроком на 3 года.
Мойес возглавляет "молотобойцев" с декабря 2019 года, до этого он также работал в лондонском клубе с ноября 2017-го по май 2018-го. В сезоне-2020/21 специалист занял с командой 8-е место в АПЛ.
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Источник:Сайт ФК Вест Хэм
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