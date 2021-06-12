Вест Хэм продлил контракт с Мойесом

"Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, продлил контракт с главным тренером команды Дэвидом Мойесом.

Клуб заключил новое соглашение с 58-летним шотландским коучем сроком на 3 года.

Мойес возглавляет "молотобойцев" с декабря 2019 года, до этого он также работал в лондонском клубе с ноября 2017-го по май 2018-го. В сезоне-2020/21 специалист занял с командой 8-е место в АПЛ.