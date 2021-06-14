Ливерпуль продлил контракт с Адрианом

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с вратарем Адрианом. При этом, насколько рассчитано новое соглашение 34-летнего испанца, неизвестно.

Адриан перешел в "Ливерпуль" в 2019 году из "Вест Хэма". В прошлом сезоне АПЛ голкипер провел только 1 игру, в которой оставил свои ворота в неприкосновенности.