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Ливерпуль продлил контракт с Адрианом
Длительность контракта не указывается
"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с вратарем Адрианом. При этом, насколько рассчитано новое соглашение 34-летнего испанца, неизвестно.
Адриан перешел в "Ливерпуль" в 2019 году из "Вест Хэма". В прошлом сезоне АПЛ голкипер провел только 1 игру, в которой оставил свои ворота в неприкосновенности.
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