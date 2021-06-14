Давид Луис может продолжить карьеру во Франции

"Марсель" приближается к подписанию бразильского центрального защитника Давида Луиса.

Как сообщает La Provance, тренер Хорхе Сампаоли хочет заключить соглашение с 34-летним игроком.

Его трансфер будет бесплатным, ведь у футболиста заканчивается контракт с Арсеналом.

В прошлом сезоне Давид Луис провел 20 матчей за "канониров" в Английской премьер-лиге. Ему так и не предложили продление контракта.

В этой лондонской команде защитник с 2019 года, до того играл в "Челси", "ПСЖ" и "Бенфике". Именно к последнему клубу его недавно сватали.