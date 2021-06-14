Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Луис может продолжить карьеру во Франции
Но не в ПСЖ
"Марсель" приближается к подписанию бразильского центрального защитника Давида Луиса.
Как сообщает La Provance, тренер Хорхе Сампаоли хочет заключить соглашение с 34-летним игроком.
Его трансфер будет бесплатным, ведь у футболиста заканчивается контракт с Арсеналом.
В прошлом сезоне Давид Луис провел 20 матчей за "канониров" в Английской премьер-лиге. Ему так и не предложили продление контракта.
В этой лондонской команде защитник с 2019 года, до того играл в "Челси", "ПСЖ" и "Бенфике". Именно к последнему клубу его недавно сватали.
Популярное сейчас
- Вратарь сборной Польши из-за автогола попал в историю футбола
- В УЕФА осудили свист российских болельщиков во время акции BLM в исполнении бельгийской сборной
- Милевский: Миколенко - спи спокойно, тяжко было человеку
- Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО