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Давид Луис может продолжить карьеру во Франции

Англия
(1 голосов)

Но не в ПСЖ

Давид Луис может продолжить карьеру во Франции

Новина українською

"Марсель" приближается к подписанию бразильского центрального защитника Давида Луиса.

Как сообщает La Provance, тренер Хорхе Сампаоли хочет заключить соглашение с 34-летним игроком.

Его трансфер будет бесплатным, ведь у футболиста заканчивается контракт с Арсеналом.

В прошлом сезоне Давид Луис провел 20 матчей за "канониров" в Английской премьер-лиге. Ему так и не предложили продление контракта.

В этой лондонской команде защитник с 2019 года, до того играл в "Челси", "ПСЖ" и "Бенфике". Именно к последнему клубу его недавно сватали.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис Марсель Давид Луиз Хорхе Сампаоли
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