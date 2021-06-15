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Ливерпуль расширит Энфилд
Клуб получил разрешение
На стадионе "Ливерпуля" проведут реконструкцию.
"Как и ожидалось, комитет городского совета Ливерпуля по планированию дал разрешение на реконструкцию трибуны "Энфилда". Добавят семь тысяч дополнительных мест. Вместимость после этого превысит шестьдесят одну тысячу", — написал журналист Джеймс Пирс в Twitter.
"Энфилд" является домашним стадионом "Ливерпуля". Арена была построена в 1884 году. На данный момент его вместимость составляет 54 074 зрителя.
As expected Liverpool City Council’s planning committee have today given the green light to the proposed redevelopment of the Anfield Road Stand. Adding 7,000 extra seats will lift capacity to more than 61,000. #LFC pic.twitter.com/P9z3ljT8P6— James Pearce (@JamesPearceLFC) June 15, 2021
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