Ливерпуль расширит Энфилд

На стадионе "Ливерпуля" проведут реконструкцию.

"Как и ожидалось, комитет городского совета Ливерпуля по планированию дал разрешение на реконструкцию трибуны "Энфилда". Добавят семь тысяч дополнительных мест. Вместимость после этого превысит шестьдесят одну тысячу", — написал журналист Джеймс Пирс в Twitter.

"Энфилд" является домашним стадионом "Ливерпуля". Арена была построена в 1884 году. На данный момент его вместимость составляет 54 074 зрителя.

