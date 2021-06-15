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Ливерпуль расширит Энфилд

Англия
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Клуб получил разрешение

Ливерпуль расширит Энфилд

Новина українською

На стадионе "Ливерпуля" проведут реконструкцию.

"Как и ожидалось, комитет городского совета Ливерпуля по планированию дал разрешение на реконструкцию трибуны "Энфилда". Добавят семь тысяч дополнительных мест. Вместимость после этого превысит шестьдесят одну тысячу", — написал журналист Джеймс Пирс в Twitter.

"Энфилд" является домашним стадионом "Ливерпуля". Арена была построена в 1884 году. На данный момент его вместимость составляет 54 074 зрителя.

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В статье: Ливерпуль Энфилд
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