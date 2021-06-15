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Скотт Паркер может возглавить Борнмут
Специалист является основным кандидатом на этот пост
Тренер Скотт Паркер может сменить место работы этим летом. В "Фулхэме" ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни, пишет Daily Mail.
В тренере заинтересован "Борнмут". Паркер — основной кандидат на работу во главе "вишен".
"Борнмут" занял 6-е место в чемпионшипе, но в плей-офф уступил "Брентфорду" по сумме двух матчей.
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