Скотт Паркер может возглавить Борнмут

Тренер Скотт Паркер может сменить место работы этим летом. В "Фулхэме" ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни, пишет Daily Mail.

В тренере заинтересован "Борнмут". Паркер — основной кандидат на работу во главе "вишен".

"Борнмут" занял 6-е место в чемпионшипе, но в плей-офф уступил "Брентфорду" по сумме двух матчей.