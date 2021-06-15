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Жозе Моуриньо назвал лучшего защитника в мире

Англия
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Им оказался игрок Манчестер Сити

Жозе Моуриньо назвал лучшего защитника в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о защитнике "Манчестер Сити" и сборной Португалии Рубене Диаше.

"На мой взгляд, Диаш – лучший центральный защитник мира сейчас, возможно.

Я бы сказал, что со своим появлением в английской Премьер-лиге Рубен обрел иное понимание и опыт конкурентоспособности", – поделился мыслями португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Рубен Диаш
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