Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня Юргену Клоппу исполняется 54 года

16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".

С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом АПЛ.

Happy Birthday to the one and only, Jurgen Klopp ???????? pic.twitter.com/6BXoMwF7Qh — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 16, 2020

Отличительная черта команд Клоппа – интенсивный контпрессинг, который в Германии с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Прием позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.