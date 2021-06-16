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Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня Юргену Клоппу исполняется 54 года
Какой же он крутой!
Getty Images / Global Images Ukraine
16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".
С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом АПЛ.
Happy Birthday to the one and only, Jurgen Klopp ???????? pic.twitter.com/6BXoMwF7Qh— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 16, 2020
Отличительная черта команд Клоппа – интенсивный контпрессинг, который в Германии с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Прием позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.
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