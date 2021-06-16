Гвардиола заинтересован в приобретении форвардов Атлетико и Тоттенхэма

"Манчестер Сити" хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как сообщает Eurosport, "горожане" желают приобрести форварда "Атлетико" Жоау Фелиша и нападающего "Реала Сосьедад" Микеля Ойарсабаля.

В то же время, главной целью "Манчестер Сити" остается страйкер "Тоттенхэма" Харри Кейн. В том случае, если шейхам не удастся организовать трансфер лидера "шпор", клуб из Манчестера может переключиться на Ромелу Лукаку ("Интер") или Эрлинга Холанда ("Боруссия Д").

В любом случае, менеджер "Сити" Пеп Гвардиола ожидает, что летом его клуб осуществит два-три крупных трансфера.