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Гвардиола заинтересован в приобретении форвардов Атлетико и Тоттенхэма
Ожидая трансферов
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"Манчестер Сити" хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как сообщает Eurosport, "горожане" желают приобрести форварда "Атлетико" Жоау Фелиша и нападающего "Реала Сосьедад" Микеля Ойарсабаля.
В то же время, главной целью "Манчестер Сити" остается страйкер "Тоттенхэма" Харри Кейн. В том случае, если шейхам не удастся организовать трансфер лидера "шпор", клуб из Манчестера может переключиться на Ромелу Лукаку ("Интер") или Эрлинга Холанда ("Боруссия Д").
В любом случае, менеджер "Сити" Пеп Гвардиола ожидает, что летом его клуб осуществит два-три крупных трансфера.
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