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Гвардиола заинтересован в приобретении форвардов Атлетико и Тоттенхэма

Англия
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Ожидая трансферов

Гвардиола заинтересован в приобретении форвардов Атлетико и Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как сообщает Eurosport, "горожане" желают приобрести форварда "Атлетико" Жоау Фелиша и нападающего "Реала Сосьедад" Микеля Ойарсабаля.

В то же время, главной целью "Манчестер Сити" остается страйкер "Тоттенхэма" Харри Кейн. В том случае, если шейхам не удастся организовать трансфер лидера "шпор", клуб из Манчестера может переключиться на Ромелу Лукаку ("Интер") или Эрлинга Холанда ("Боруссия Д").

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В любом случае, менеджер "Сити" Пеп Гвардиола ожидает, что летом его клуб осуществит два-три крупных трансфера.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Харри Кейн Микель Оярсабаль Жоау Феликс
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Источник:
Eurosport

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