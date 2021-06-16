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АПЛ опубликовала календарь сезона – Манчестер Сити и Тоттенхэм встретятся уже в первом туре

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АПЛ опубликовала календарь сезона – Манчестер Сити и Тоттенхэм встретятся уже в первом туре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига представила на своем официальном сайте календарь кампании-2021/22.

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Отметим, что чемпион Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" 2 октября в гостях и 9 апреля следующего года дома.

С полной версией календаря можно ознакомиться на официальном сайте АПЛ. Вашему вниманию – матчи 1-го тура чемпионата, который стартует 14 августа.

АПЛ опубликовала календарь сезона – Манчестер Сити и Тоттенхэм встретятся уже в первом туре - изображение 1

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
EPL

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