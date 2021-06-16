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АПЛ опубликовала календарь сезона – Манчестер Сити и Тоттенхэм встретятся уже в первом туре
График уже здесь
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига представила на своем официальном сайте календарь кампании-2021/22.
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Отметим, что чемпион Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" 2 октября в гостях и 9 апреля следующего года дома.
С полной версией календаря можно ознакомиться на официальном сайте АПЛ. Вашему вниманию – матчи 1-го тура чемпионата, который стартует 14 августа.
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Источник:EPL
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