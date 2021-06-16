АПЛ опубликовала календарь сезона – Манчестер Сити и Тоттенхэм встретятся уже в первом туре

Английская Премьер-лига представила на своем официальном сайте календарь кампании-2021/22.

Отметим, что чемпион Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" 2 октября в гостях и 9 апреля следующего года дома.

С полной версией календаря можно ознакомиться на официальном сайте АПЛ. Вашему вниманию – матчи 1-го тура чемпионата, который стартует 14 августа.