Экс-защитник Тоттенхэма вернулся в Уотфорд

30-летний левый защитник Дэнни Роуз официально перешел в "Уотфорд". Английский футболист присоединится к "шершням" 1 июля как свободный агент. Трудовой договор подписан на 2 года.

Англичанин начинал свой профессиональный путь в "Лидс Юнайтед". В 2007-м он присоединился к "Тоттенхэму". В первые несколько сезонов играл в арендах, защищал цвета "Уотфорда", "Питерборо Юнайтед", "Бристоль Сити", "Сандерленда". Последний клуб Роуза – "Ньюкасл Юнайтед".

В активе Дэнни 29 матчей за сборную Англии, в том числе пять поединков за "трех львов" на ЧМ-2018. Также он представлял команду Великобритании на Олимпийских играх 2012 года.