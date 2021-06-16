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Экс-защитник Тоттенхэма вернулся в Уотфорд

Англия
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Воспитанник "Лидса" был там в аренде

Экс-защитник Тоттенхэма вернулся в Уотфорд

Watford

Новина українською

30-летний левый защитник Дэнни Роуз официально перешел в "Уотфорд". Английский футболист присоединится к "шершням" 1 июля как свободный агент. Трудовой договор подписан на 2 года.

Англичанин начинал свой профессиональный путь в "Лидс Юнайтед". В 2007-м он присоединился к "Тоттенхэму". В первые несколько сезонов играл в арендах, защищал цвета "Уотфорда", "Питерборо Юнайтед", "Бристоль Сити", "Сандерленда". Последний клуб Роуза – "Ньюкасл Юнайтед".

В активе Дэнни 29 матчей за сборную Англии, в том числе пять поединков за "трех львов" на ЧМ-2018. Также он представлял команду Великобритании на Олимпийских играх 2012 года.

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В статье: Дэнни Роуз Уотфорд
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Источник:
Watford

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